All Aksys: Otome- und Visual-Novel-Fans freuen sich auf den 20. Oktober

Otome- und Visual-Novel-Fans dürfen sich wohl in Zukunft regelmäßig auf die All Aksys freuen. Publisher Aksys Games kündigte die inzwischen dritte Ausgabe der hauseigenen Show an.

Fans können am 20. Oktober um 19 Uhr abends deutscher Zeit einschalten. Auf dem offiziellen Twitch-Kanal sollen sie dann Zeugen einiger Neuankündigungen für 2023 werden.

Darüber hinaus möchte man auch Updates zu bereits angekündigten Spielen geben. Bisher angekündigt hat Aksys Games für 2023 unter anderem Shinigami: Shibito Magire, die Visual Novels Norn9: Var Commons und Norn9: Last Era sowie das Otome Shuuen no Virche -ErroR:salvation.

Bildmaterial: All Aksys, Aksys Games