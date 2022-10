Das Coming-of-Age-RPG Loop8: Summer of Gods erhält neuen Trailer und Japan-Termin

Marvelous hat die Veröffentlichung von Loop8: Summer of Gods in Japan auf den 16. März 2023 konkretisiert. Das Coming-of-Age-RPG erscheint dann für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Am 21. März 2022 soll die Steam-Version folgen.

Die Chancen stehen also ganz gut, dass in diesem Zeitraum auch die westliche Veröffentlichung stattfindet. Unlängst ist Loop8 auch für unsere Gefilde angekündigt worden. Dabei bekommt es sogar deutsche Texte spendiert. Eine Handelsversion zu Loop8 wird es im Westen zumindest auch für Nintendo Switch geben. Eine solche ist bei Amazon* sogar schon vorbestellbar.

Das erwartet euch in Loop8

In Loop8: Summer of Gods lebt ihr den Alltag und bekämpft das Außergewöhnliche. Lebe einen Sommer ganz für dich, während du Beziehungen zu den Menschen um dich herum aufbaust und gleichzeitig gegen Katastrophen kämpfst, die als „Kegai“ bekannt sind. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab.

Protagonist Nini lebt in Ashihara, einer ländlichen Stadt in Japan, und sucht Menschen, die von „Kegai“ besessen sind. Zwischendurch genießt er die begrenzte Freiheit. Aufgewachsen ist er auf einer Raumstation, aber diese hat sich im Kampf gegen das Ende der Menschheit als Fehlschlag erwiesen.

Der namensgebende Loop kommt ins Spiel, da man die Dinge neu starten kann. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man das Spiel zurückspulen, während man selbst den aktuellen Zustand beibehält. Im August 1983 habt ihr so einen Monat Zeit, um das Ende der Welt abzuwenden.

Neue Videos:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Loop8: Summer of Gods, Marvelous, XSEED Games