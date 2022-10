Cuddly Forest Friends: Aksys Games bringt die süßen Waldbewohner in den Westen

Nippon Columbia veröffentlicht in schöner Regelmäßigkeit Minispiel-Sammlungen mit knuddeliger Besetzung. Nun hat Aksys Games verkündet, dass man Cuddly Forest Friends für Nintendo Switch in den Westen bringen will. Der Veröffentlichungszeitraum ist der Februar 2023.

Ihr kümmert euch dabei um neun verschiedene, knuddelige Waldtiere. Eine Enzyklopädie gilt es jedoch auch mit seltenen Wesen zu füllen. Zu viert könnt ihr die über 20 Minispiele gegeneinander bestreiten. Die übergeordnete Aufgabe besteht darin, den Baum des Glücks mit Glücksgefühlen zum Wachsen zu bringen. Diese entstehen durch Interaktionen mit den Waldbewohnern.

Diese umfassen Kaninchen, Eichhörnchen, Maus, Degu, Hamster, Stachelschwein, Flughörnchen, Capybara und Biber. Ihr könnt die Tiere und den Wald dekorieren.

Bildmaterial: Cuddly Forest Friends, NIS America, Nippon Columbia