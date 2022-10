Return to Silent Hill ist der neue Film zum Franchise und belebt dieses wieder

Mit Return to Silent Hill kündigte Konami auch ein neues Film-Projekt zur Serie an. Viele Einblicke gibt es noch nicht, so ist die Besetzung auch noch nicht bestimmt.

Wiederum mit von der Partie sind Regisseur Christophe Gans und Produzent Victor Hadida, welche schon beim Film aus dem Jahr 2006 mit dabei waren. Im Teaser-Trailer kommen die beiden ausführlich zu Wort.

Man orientiert sich an der Geschichte von Silent Hill 2 und bringt natürlich bekannte Monster zurück. Interessantes Detail: Hadida trat mit dem Film-Projekt an Konami heran, wodurch auch die Entwicklung des Remakes zu Silent Hill 2 angestoßen wurde.

Bildmaterial: Return to Silent Hill, Konami