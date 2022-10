Sonntagsfrage: Welche Peripherie nutzt ihr beim Spielen am liebsten?

Wenn sich Spielerinnen und Spieler neue Hardware zum Zocken kaufen möchten, kommt man nicht dabei herum, sich ebenfalls nach neuer Peripherie um zuschauen. Egal, ob man sich nun eine neue Konsole oder PC kaufen möchte. Soll es lieber eine Standardversion eines Controllers werden oder doch die High-End-Version? Welches Budget habe ich zu Verfügung? Das sind Fragen, die man bedenken sollte. Denn neue Peripherie ist nicht gerade günstig.

Das hat diese Woche auch Sony unter Beweis gestellt. Mit der Ankündigung des DualSense Edge möchte das Unternehmen, ähnlich wie Microsoft, einen extrem anpassbaren Controller auf den Markt bringen. Das schlägt sich ebenfalls auf den Preis nieder. Das gute Stück kostet 239,99 Euro. Na gut, an dieser Stelle könnte man natürlich argumentieren, dass Qualität seinen Preis hat.

Doch sieht das bei Controllern von Drittherstellern anders aus. Diese bieten oft geringfügig weniger Funktionen (zum Beispiel die Vibrationsfunktion), sind dafür jedoch um einiges günstiger und liegen dennoch gut in der Hand. Und dann gebe es noch die Kombination aus Maus und Tastatur ….. zu der ich jedoch nicht viel mehr schreiben kann, weil ich in diesem Thema absolut nicht bewandert bin und einfach froh bin, wenn meine Tastatur möglichst leise tippt. Daher nun die Frage an euch, an diesem schönen Sonntag:

