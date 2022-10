Mages zeigt ersten Trailer zu Summer Time Rendering: Another Horizon

Entwickler Mages hat den ersten Trailer zu Summer Time Rendering: Another Horizon veröffentlicht. Die Visual Novel basiert auf der gleichnamigen Anime- und Manga-Serie und wird am 26. Januar 2023 in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es bisher nicht.

Shinpei Ajiro kehrt nach zwei Jahren in seine Heimatstadt Hitogashima zurück, um an der Beerdigung seines Jugendfreundes Ushio Kofune teilzunehmen. Als er Ushios jüngere Schwester Mio und seinen besten Freund Sou wiedertrifft, erfährt er von Ushios mysteriöser Todesursache und der Legende der „Schattenkrankheit“, die seit Jahrhunderten weitergegeben wird.

Es wird die Story des Anime nacherzählt, aber es wird auch einige neue Geschichten geben, die vom Originalteam überwacht werden. Darüber hinaus gibt es ein eigenes Ending.

Der Debüttrailer:

Bildmaterial: Summer Time Rendering: Another Horizon, Mages