Digimon World: Next Order erscheint für Switch und PCs auch im Westen

Ein bisschen hat uns Bandai Namco zappeln lassen, doch nun ist klar: Digimon World: Next Order erscheint auch im Westen für Nintendo Switch. Darüber hinaus gibt es eine neue PC-Umsetzung. Mit dem 22. Februar 2023 gibt es auch schon einen Veröffentlichungstermin.

Mit dem „Anfängermodus“ gibt es einen neuen Schwierigkeitsgrad in den Portierungen, außerdem sorgt eine „Laufen“-Funktion für die schnellere Fortbewegung in der digitalen Welt.

In dem ursprünglich 2017 veröffentlichten Spiel schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Digiritters, betraut mit der Aufgabe, die vollkommen ins Chaos gestürzte Digiwelt wieder aufzubauen. Bei dieser Herausforderung werden sie unterstützt von Digimon, von denen es über 200 zu finden gibt und die sie füttern, trainieren und mit denen sie eine Bindung herstellen können. Dabei dient die Stadt Floatia als Drehscheibe, in der die Spielerinnen und Spieler Digimon rekrutieren, Gebäude aufrüsten, Nutzpflanzen anbauen und so die Stadt zu einer ausufernden Metropole entwickeln.

In einer Video-Botschaft meldete sich außerdem Producer Kazumasa Habu zu Wort. Neben den Neuigkeiten zu Digimon World: Next Order verkündete er auch, dass man aktuell an „mehreren Digimon-Spieleprojekten“ arbeite. An den neuen Versionen von Digimon World: Next Order arbeitet Takahiro Yokota als Producer, der sich im Video ebenfalls vorstellt.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Producer-Nachricht:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Digimon World: Next Order, Bandai Namco, B.B. Studio