Silent Hill ist zurück – aber ich bin zwiegespalten

Silent Hill ist zurück – und wie! Das kann man kaum anders sagen. Gleich fünf Projekte stellte Konami bei der Silent Hill Transmission in dieser Woche vor. Allen voran das Silent Hill 2 Remake und mit Silent Hill Townfall ein ganz neues Spiel zur Serie.

Mit Silent Hill f sowie Silent Hill Ascension und Return to Silent Hill erkundet sich das Franchise in die Breite. Nachdem Silent Hill eigentlich schon tot war, fühlt man sich fast erschlagen von der Menge der Ankündigungen. Kann das klappen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten.

Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte bei Konami das Management gewechselt. Da ist also jemand neues in der Verantwortung, sieht dieses große Franchise und denkt sich: Was machen die denn hier? Damit kann man bares Geld verdienen! Jetzt gehts aber los!

Schon richtig. Es ist nicht so, als müsste man Silent Hill erstmal wieder vorsichtig in die Videospielwelt einführen. Mal ein vorsichtiges Remaster für alle Plattformen, dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber so ein bisschen fühlt es sich an, als würde Konami einfach die Saat in den Boden schmeißen, wild darüber gießen und denken: Irgendwo wird’s schon wachsen.

Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen: Besser fünf Silent Hill als keines. Und ich möchte Konami wirklich auch zugutehalten, dass sie ihre traditionsreiche Marke outsourcen, sogar ins Ausland. Wie viele große, japanische Reihen sind schon in Vergessenheit geraten, weil ihre Publisher sich nicht trauen oder keine Ressourcen haben.

Outsourcing bringt frischen Wind, neue Ideen und neue Perspektiven. Das geht nicht immer gut, aber manchmal entsteht auch Großartiges. Was passieren kann, wenn man sein Tafelsilber auch mal verleiht, zeigt jetzt wieder Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Und Konami ist gewiss nicht zurückhaltend mit den Leihgeschäften.

Silent Hill 2 Remake entsteht bei Bloober Team. Das sind die Horror-Experten. Zu diesem Entschluss muss man wenigstens kommen, wenn man sich als Konami-Management ihr Portfolio bekannter Horror-Games ansieht. Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium. Davon hat jeder schon gehört. Viele Horror-Fans sehen das natürlich zurecht anders.

Hardcore-Fans fürchten ein Debakel. Gut möglich. Ich weiß gar nicht, ob ich genervt oder amüsiert bin von den düsteren Vorhersagen des Scheiterns. Durchaus kann ich die Argumente der Pessimisten nachvollziehen, aber es ist ja nicht so, als würde es das Original nicht mehr geben. Okay, es ist nicht besonders gut zugänglich. Daran könnte Konami ruhig auch noch arbeiten.

Aber am Ende ist es doch eine Chance für das Franchise. Eine Chance, die Konami der Marke vorher jahrelang nicht gab. Und auch wenn es sich ein bisschen nach Trial-and-Error anfühlt, so gibt es auch bei diesem Konzept bekanntlich die Möglichkeit, dass etwas funktioniert. Und wenn es nicht das Silent Hill 2 Remake ist, dann könnten es Silent Hill Townfall oder Silent Hill f sein.

Silent Hill Townfall klingt zwar dem Namen nach vollkommen uninspiriert, aber es entsteht unter der Fuchtel von Annapurna Interactive und allein das ist irgendwie schon vielversprechend. Auch Silent Hill f sieht spannend aus. Dass Silent Hill neue Wege geht, ist wahrscheinlich sogar notwendig.

Bei Return to Silent Hill weiß ich nicht so richtig, ob es den Film gibt, weil es die neuen Spiele gibt, oder ob es die Spiele gibt, weil es den Film gibt. Was für einen großen Einfluss auf den Erfolg von Games solche Serien und Filme haben können, zeigte zuletzt Cyberpunk: Edgerunners. Aber auch Serien und Filme zu guten Marken, ohne dass es neue Spiele gibt, sind gewissermaßen potenziell Selbstläufer.

Am Ende ist es vielleicht genauso, wie ich anfangs sagt. Irgendwo wird’s schon wachsen, irgendetwas wird schon funktionieren. Das klingt irgendwie nach Misswirtschaft und Unkenntnis, aber es birgt auch die größte Chance. Ich bin kein Freund von: „Hätten sie es lieber ruhen lassen“. Selbst wenn sich danach herausstellt, dass alles Murks ist. Und bei allem Pessimismus über Bloober Team: Eine Chance für Silent Hill, das wollen wir doch alle.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team