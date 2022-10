Silent Hill f: Eine neue Geschichte spielt im Japan der 1960er-Jahre

Konami und der taiwanische Entwickler NeoBards Entertainment haben beim heutigen Showcase Silent Hill f angekündigt. Damit geht Silent Hill nach Japan. Genauer gesagt in die 1960er-Jahre. Man verspricht eine völlig neue Geschichte und eine wunderschöne, zugleich gruselige Welt. Im Teaser-Trailer könnt ihr euch davon überzeugen.

NeoBards Entertainment ist vor allem für die Mitarbeit an diversen Resident-Evil-Spielen bekannt. Die Geschichte schreibt Ryūkishi07, welcher Fans von Visual Novels ein Begriff sein dürfte. Aus seiner Feder stammt beispielsweise Higurashi When They Cry.

Plattformen nannte man bei der Ankündigung noch keine.

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment