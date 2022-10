Aksys Games bringt die Jahrmarkt-Ballerei Spooky Spirit Shooting Gallery in den Westen

Bei All Aksys hat Aksys Games die Veröffentlichung von Spooky Spirit Shooting Gallery für Nintendo Switch im Westen bekannt gegeben. Im Sommer 2023 soll das etwas unorthodoxe Spiel erscheinen, das in Japan 2021 als Moshikashite? Obake no Shatekiya veröffentlicht wurde.

Schießen Sie verschiedene Leckereien und Geister, die an den Ständen des Festivals auftauchen, um Jetons und die Chance auf eine Geisterjagd im örtlichen Spukhaus zu gewinnen! Im Minispiel-Modus können die Spieler entweder gegen Freunde antreten oder zusammenarbeiten, um über 10 Herausforderungen zu meistern!

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Spooky Spirit Shooting Gallery, Aksys Games