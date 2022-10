Live By The Sword: Tactics ist ein SRPG ohne Erfahrungspunkte – Grinden hilft hier nichts

Der japanische Entwickler Gravity Game Arise Co., Ltd. wird am 28. Oktober 2022 das SRPG Live By The Sword: Tactics für PC-Steam, Nintendo Switch und Xbox veröffentlichen. Seit Juni 2021 befindet sich das Spiel bereits im Early Access bei Steam.

Live By The Sword: Tactics ist ein klassisches taktisches Rollenspiel mit modernen Gameplay-Ideen. Nach dem Untergang des Landes steuerst du zwei Brüder, die das Königreich durchqueren müssen, um zu verhindern, dass es in den finsteren Konflikt zurückfällt.

Herausgestellt dabei: Live By The Sword: Tactics ist ein SRPG ohne Levels und ohne überstarkes Equipment. Einfach nur grinden, um mächtige Gegner zu besiegen? Nicht hier. Stattdessen definieren sich eure Charaktere über ihre Fähigkeiten.

Jede Klasse verfügt über eine angeborene Fähigkeit sowie über einen Pool von sechs einzigartigen Fähigkeiten, aus denen du wählen kannst. Wähle weise, denn du kannst nur vier davon mit in den Kampf nehmen.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Live By The Sword: Tactics, Gravity Game Arise Co., Ltd.