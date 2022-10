NEO: The World Ends with You ist ab sofort auch bei Steam verfügbar

Square Enix hat gestern ohne vorherige Ankündigung NEO: The World Ends with You bei Steam veröffentlicht. Bisher war das Spiel für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie im Epic Games Store erhältlich.

Konkrete Gedanken zu einer Fortsetzung haben die Macher übrigens. Und es ist sehr gut! Das bestätigt euch auch unser Test. Square Enix hatte im Rahmen der Geschäftszahlen letztes Jahr jedoch bereits kommuniziert, dass NEO: The World Ends with You hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist.

Es wirkte wie ein weiterer, gewöhnlicher Tag in Shibuya – aber nicht für Rindo. Er konnte fühlen, dass etwas an der Stadt anders war. Bald findet er sich im telekinetischen Kreuzfeuer eines übernatürlichen Kampfes wieder, der auf der Shibuya-Kreuzung stattfindet. Bevor er sich davon erholen kann, erscheint ein Mädchen mit geheimnisvoller Aura und heißt ihn zum sogenannten „Spiel der Reaper“ willkommen. Zögerlich spielen Rindo und sein Freund Fret mit und reden sich ein, dass ein „Spiel“ keine ernsthaften Konsequenzen haben kann. Doch es dauert nicht lange, bis sie dies überdenken. Rindos Instinkt lag nicht falsch: Etwas an diesem Shibuya ist anders.

Der Steam-Launchtrailer zu NEO: The World Ends with You

Bildmaterial: NEO: The World Ends with You, Square Enix, h.a.n.d.