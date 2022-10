Aksys Games bringt Tengoku Struggle: Strayside für Switch in den Westen

Beim abendlichen All Aksys hat Publisher Aksys Games die Veröffentlichung von Tengoku Struggle: Strayside für Nintendo Switch im Westen angekündigt. 2024 soll es aber erst so weit sein. Seit Juli 2022 ist das Spiel in Japan erhältlich.

Tengoku Struggle stammt von den Machern von Olympia Soirée und ist eine Comedy-Battle-Fantasy, die an einem Ort spielt, an dem sich die Lebenden und die Toten treffen. Die Sünder stehen hier in einem ewigen Kampf gegeneinander.

Rin Enma ist die Adoptivtochter des Königs der Unterwelt und hat den Auftrag, eine Gruppe geflohener Sünder aufzuspüren und wieder einzufangen. Sie wird von vier reformierten Sündern begleitet, handverlesen von ihrem Vater. Wird Rin Erfolg haben? Und wird sie ihre Liebe finden?

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Tengoku Struggle: Strayside, Aksys Games