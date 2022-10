The Legend of Heroes: Trails to Azure erscheint in Europa am 17. März 2023

NIS America nimmt das Momentum der kürzlichen Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails from Zero gleich mit. Denn mit dem 17. März 2023 hat der direkte Nachfolger The Legend of Heroes: Trails to Azure ab sofort den Europa-Termin. Die Veröffentlichung erfolgt für PS4, Switch und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG.

Ein neuer Story-Trailer führt euch in die Handlung ein, welche sich um die politischen Spannungen dreht, welche aus der angestrebten Unabhängigkeit von Crossbell entstehen. Zuletzt lernten wir bereits Lloyd, Elie, Noel, Wazy, Tio und Randy kennen.

Im NISA Europe Online Store könnt ihr für PlayStation 4 und Nintendo Switch die Limited Edition vorbestellen. Diese enthält neben dem Spiel, der Verpackung und einem Steelbook jeweils ein Artbook, eine Soundtrack-Auswahl (zehn Tracks), ein Stoffposter sowie einen Acry-Aufsteller.

Die beiden Titel der Crossbell-Duologie, Trails from Zero und Trails to Azure, werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront ist eine Gruppe freiwilliger ÜbersetzungskünstlerInnen. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Die Special Support Section ist zurück! Weitere Teammitglieder helfen bei den zahlreichen Fällen. Wie wird diese zusammengewürfelte Gruppe mit den aufkommenden Bedrohungen für die politische Stabilität von Crossbell umgehen? Wird ihr Team die Herausforderung meistern können?

Ein neuer Story-Trailer zu Trails to Azure

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails to Azure, NIS America, Falcom