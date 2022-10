Das Remake von Silent Hill 2 von Bloober Team ist real und kommt für PS5

Da ist es also tatsächlich, das Remake von Silent Hill 2, welches bei Bloober Team entsteht. Erwartungsgemäß kündigte Konami das Projekt beim heutigen Livestream mit einem ersten Trailer an. Die Veröffentlichung erfolgt Konsolen-exklusiv für PlayStation 5, die heutige Ankündigung gilt auch für Steam. Ein Zeitfenster hat man dafür noch nicht.

Nachdem er einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat, reist James an den Ort, wo sie gemeinsam so viel erlebt haben, in der Hoffnung, sie noch einmal zu sehen: Silent Hill. Dort, am See, trifft er eine Frau, die ihr gespenstisch ähnelt…

„Ich… heiße Maria“, lächelt die Frau. Ihr Gesicht, ihre Stimme… Sie ist genau wie sie.

Erlebe ein Meisterwerk des psychologischen Survival-Horrors – gepriesen als bester Teil der Serie – auf der neuesten Hardware, mit grausiger Grafik und schreckenerregendem Sound.