The Legend of Heroes: Trails into Reverie erscheint schon im Sommer 2023 im Westen

Es gab bestimmt schon schlechtere Zeiten, Trails-Fan im Westen zu sein! NIS America macht derzeit richtig vorwärts. Seit wenigen Tagen ist The Legend of Heroes: Trails from Zero hierzulande erhältlich, am 17. März folgt mit The Legend of Heroes: Trails to Azure der zweite Crossbell-Ableger.

Wie man heute ankündigt, erscheint im Sommer 2023 The Legend of Heroes: Trails into Reverie. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs (Steam, GOG, Epic Games Store) und neu auch für PlayStation 5 geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Auch eine Limited Edition für die Konsolen-Versionen gibt es. Diese enthält die Deluxe Edition, ein Artbook, den Soundtrack, einen Softcover-Roman, ein Acryl-Druck sowie ein Steelbook in einer speziellen Box. In der Deluxe Edition gibt es neben dem Spiel den digitalen Soundtrack sowie ein kleines Artbook. Wer es kuschelig mag, greift zu den Plüschis von C, Bannings und Schwarzer. Die Vorbestellungen im NIS Online Store Europe starten am 27. Oktober um 13 Uhr.

Ein Ende und ein Anfang

Trails into Reverie ist ein Epilog zu den vier Cold-Steel-Spielen (Erebonia) sowie den genannten Crossbell-Spielen. Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen „C“ stehen in Zemuria auf dem Spiel. Ihr könnt zwischen den drei Protagonisten wechseln und ihre Geschichten parallel erleben. So kommen über 50 spielbare Charaktere zusammen.

Lloyd und die Special Support Section setzen sich einmal mehr für die Freiheit von Crossbell ein, als eine alte Gefahr erneut auftaucht. Auch für Rean und seine Schüler gehen die friedlichen Tage erneut zu Ende. Der maskierte und mysteriöse „C“ ermittelt ebenfalls in Crossbell.

Im True Reverie Corridor könnt ihr neue Charaktere rekrutieren, es gibt zufallsgenerierte Dungeons und Mini-Spiele. Beim Kampfsystem kommt United Front als neues Feature hinzu, welches die Kraft des ganzen Teams bündelt.

Eröffnungsfilm zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie

