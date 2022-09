Das war… Kalenderwoche 38/2022

Der Mega-Leak bei GTA VI ließ auch uns nicht kalt. Das Thema dominierte, daneben gab es aber auch interessante Verkaufszahlen aus Japan sowie weitere Einblicke in die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake. Neben Neuankündigungen, Veröffentlichungen und weiteren Videos haben wir zudem drei Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Rockstar Games war von einem großen Leak zu Grand Theft Auto VI betroffen. Dies hat Schockwellen geworfen und dürfte noch lange zu reden geben. Es kam immerhin auch zu Solidaritätsbekundungen von anderen Entwicklern, so sahen wir beispielsweise frühe Einblicke in Control.



In den japanischen Verkaufscharts gab es mehrere Neueinsteiger, welche jedoch allesamt nicht mit Splatoon 3 (Switch) mithalten konnten. Immerhin reihte sich Dragon Quest X: Offline (PS4, PS5, Switch, PC) vorne ein. Einmal mehr erfuhren wir mehr zur Entwicklung von Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC). Spannend waren diesmal vor allem Aussagen zu Änderungen am Kampfsystem, die nachträglich von den Entwicklern gewünscht wären.

Zu den Neuankündigungen der Woche zählt Ketsugou Danshi: Elements with Emotions (Switch, Mobil) von Square Enix, welches chemische Elemente als hübsche Männer Verbindungen eingehen lässt. Ebenfalls zum ersten Mal sahen wir das Pseudo-3D-Shoot-’em-up Angelian Trigger (Switch). Das RPG World II World (Mobil) entsteht bei Aniplex und DeskWorks!, während Picross S8 (Switch) schon bald zur nächsten Rätselrunde einlädt. Zu den Neuerscheinungen der letzten Tage gehört das Taktik-Rollenspiel The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch das 6-gegen-6-Teamspiel Gundam Evolution (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist nun kostenlos bei Steam erhältlich. Darüber hinaus gab es einen animierten Trailer zum Spiel. Ebenfalls die Launchtrailer ansehen könnt ihr euch zu Potion Permit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Piofiore: Episodio 1926 (Switch) (Link) und Return to Monkey Island (Switch, PC) (Link).

Am 9. Dezember erwartet uns Dragon Quest Treasures (Switch). Wie die Schatzsuche genau abläuft, erfuhren wir in einem Übersichtstrailer. Zum bei der Tokyo Game Show angekündigten Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One) zeigte Bandai Namco erstes Gameplay. Zum Action-RPG Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai (PS4, PS5, Switch, PC) sahen wir die beiden Spiel-Modi. Kurz vor der Veröffentlichung wurde außerdem der Eröffnungsfilm von Deathverse: Let It Die (PS4, PS5, PC) veröffentlicht. Viele Einblicke in Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) und ein längerer Trailer zu Zenless Zone Zero (PC, Mobil) gab es ebenfalls noch auf der TGS 2022 zu sehen wie eine Präsentation zum noch frischen Synduality (PS5, Xbox Series, PC).

Zur Landwirtschafts-Simulation Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura (Switch) gab es ebenfalls einen Gameplay-Trailer. Das Tower-Offense-Spiel mit Katzen, Buccanyar (PS4, Switch), erhielt einen ersten Trailer. Die Kickstarter-Kampagne zu Armed Fantasia (PS5, Xbox Series, PC) und Penny Blood (PS5, Xbox Series, PC) geht derweil mit neuen Videos und Stretch-Goals in die Schlussphase. Noch im Dezember in Japan erscheint die Switch-Portierung von Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair. Wer sich vor Insekten nicht so fürchtet, ekelt sich ja vielleicht bei Scorn (Xbox Series, PC). Die neuen Gameplay-Einblicke ins Biolabyrinth sind zumindest grotesk. Erstmals zeigte sich die PC-Fassung von Spider-Man: Miles Morales. Allerdings hat diese nach wie vor keinen Termin.

Die zweite DLC-Welle ist mittlerweile bei Mario Strikers: Battle League Football (Switch) eingetroffen. Einige Anime-News haben uns in den letzten Tagen ebenfalls erreicht. Da wären beispielsweise die ersten Trailer zu NieR: Automata Ver1.1a (Link), Sonic Prime (Link) und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War (Link). Auch den Eröffnungsfilm zu Legend of Mana: The Teardrop Crystal konnten wir sehen. Bei Crunchyroll seid ihr im Simulcast schon bald dabei. Weiterhin bei YouTube aktiv ist Masahiro Sakurai. Dabei erklärt er die Essenz von Rollenspielen.

Nun kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Viel zu schnabulieren gibt es in Kirby’s Dream Buffet (Switch) (zum Testbericht). Als kleiner Snack für zwischendurch ist das ideal, vor allem mit Freunden. Tränke brauen und Krankheiten heilen müsst ihr in Potion Permit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Trotz technischer Mängel ist es ein charmantes Spiel geworden. Voller Nostalgie ist die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). 13 Titel, teilweise sogar mit einem Online-Modus, sorgen dafür, dass für Turtles-Fans keine Wünsche offenbleiben.