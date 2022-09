Masahiro Sakurai wirft einen Blick darauf, was ein Rollenspiel ausmacht

Ihr habt geglaubt, YouTube hat euch nichts zu bieten und so etwas wie ein „Abo“ werdet ihr niemals irgendwo „dalassen“? Das war, bevor Smash-Bros-Macher Masahiro Sakurai seinen Kanal eröffnete.

Er werde oft gefragt, ob er Präsentationen und Kurse in Schulen abhalten könne. Das sei eine gute Idee, aber er würde letztlich nur wenige damit erreichen. Deshalb jetzt der YouTube-Kanal, so Sakurai zur Eröffnung. Inzwischen hat er etliche interessante Einblicke geteilt und sein neuestes Video dreht sich um JRPGs.

„Was macht ein Rollenspiel aus?“, fragt Sakurai selbst. „Es gibt unzählige verschiedene Elemente, die Rollenspiele ausmachen. In dieser Episode werde ich einen Blick auf die Risiken und Belohnungen werfen, die in zwei Grundprinzipien von JRPGs vorhanden sind: Erkundung und Kampf.“

Beim Kampf schaut sich Sakurai dabei insbesondere die rundenbasierten RPGs an. Wenn ihr schon sehr lange RPGs spielt, dann wird euch Sakurai mit dieser knappen Episode nicht viel Neues erklären können. In diesem Fall schaut euch mal seine anderen, wirklich unterhaltsamen Videos an!

Game Essence in Role-Playing Games

Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio