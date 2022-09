Sonntagsfrage: Wie alt seid ihr?

Was habt ihr 2014 gemacht? Ich befand mich zu dieser Zeit mitten im Studium, welches sich langsam aber sicher (nicht erfolgreich) dem Ende neigte. Zur selben Zeit stellten wir auf JPGames eine interessante Sonntagsfrage, die das Alter unserer Leserinnen und Leser abfragte. Damals betrug das Durchschnittsalter 25,4 Jahre. Somit hatten wir eine recht junge Leserschaft, die auch ungefähr mein damaliges Alter widerspiegelte. Doch wie sieht das eigentlich heutzutage aus?

Laut statista.com steigt das Durchschnittsalter von Spielerinnen und Spielern von Jahr zu Jahr an und beträgt derzeit 37,6 Jahre. Im Vergleich zum Jahr 2014 sind das bereits 6,6 Jahre mehr. Damals betrug der Durchschnitt 31 Jahre und unsere LeserInnen waren damit etwas jünger als der Gesellschaftsdurchschnitt. Somit kann man davon sprechen, dass nicht nur unsere Gesellschaft altert, sondern auch die heutigen SpielerInnen.

Ob das heutzutage immer noch so ist, wollen wir in dieser Sonntagsfrage herausfinden. Immerhin sind seit der letzte Umfrage knapp 8 Jahre vergangen und sicherlich hat sich auch etwas in eurem Alter getan. Eventuell seit ihr mit unserer Seite mitgewachsen und verfolgt noch leidenschaftlich das Thema Videospiele. Oder ihr gehört zur jüngeren Gesellschaft, die Videospiele neu für sich entdeckt hat. Verratet es uns gerne!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

