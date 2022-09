Der erste Trailer zum Anime zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Falcom und Tatsunoko Production haben endlich den ersten Trailer zur Anime-Adaption The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War veröffentlicht. Die Ausstrahlung soll in Japan Anfang 2023 beginnen.

Während die vierteilige Videospielreihe den Abenteuern von Rean Schwarzer und seiner Gruppe in Erebonia folgt, legt die Anime-Serie einen anderen Fokus. Die Serie soll die Handlung aus der Sicht eines neuen Charakters namens Lavi erzählen. Schauplatz wird Nord-Ambria, im Nordwesten Zemurias, sein.

Lavi bildet dabei eine Truppe zusammen mit Marty, Iseria und Talion bei den Northern Jaegers. Zusammen sollen sie eine riskante Undercover-Mission in Erebonia ausführen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War, Falcom, Tatsunoko Production