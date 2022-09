Es wird endlich konkret: Silent Hill: The Short Message taucht als Trademark auf

Silent Hill. Gerüchte hier, Medienberichte da. Drei neue Spiele sollen derzeit in Arbeit sein, eines bei Bloober Team, kolportiert ist ein Remake zu Silent Hill 2, dann die episodischen „Short Stories“ bei Annapurna Interactive sowie der nächste Hauptableger, welcher bei einem japanischen Studio entstehen soll. Alles nur Hörensagen, Insider-Meldungen und die wie immer vertrauenswürdigen Quellen, welche mit der Sache vertraut sind.

Ein Trademark aus Südkorea macht Silent Hill konkret

Heute erreicht uns nun endlich etwas Handfestes. In Südkorea ist nämlich ein Trademark zu Silent Hill: The Short Message aufgetaucht. Als Publisher tritt dabei UNIANA auf, welcher in Südkorea regelmäßig Konami-Spiele vertreibt, darunter eFootball 2023, welches man sich im gleichen Schwung in Südkorea gesichert hat.

Von den bisherigen Gerüchten passt hier also das angebliche Projekt von Annapurna Interactive am besten. Es passt sogar recht gut. Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht. Ein Trademark wird zwar oft verwendet, aber eben auch nicht immer. Dennoch dürfte die Hoffnung nun greifbar sein, dass Konami bald einmal Silent Hill offiziell wieder zum Leben erweckt. Silent Hill wird langsam wieder konkret.

