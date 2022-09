Armed Fantasia und Penny Blood: Neue Videos und Kartenspiele als Stretch-Goal

Auch während der Tokyo Game Show 2022 ist die Kickstarter-Kampagne zu Armed Fantasia und Penny Blood weitergelaufen. Nach der Finanzierung der spirituellen Nachfolger von Wild Arms und Shadow Hearts sind nun schon die Umsetzungen für Konsolen gesichert, ein New Game Plus sowie 8-Bit-Remixes der Kampfmusik.

Die nächste Marke liegt nun bei 250 Millionen Yen, was etwa 1,74 Millionen Euro entspricht. Dafür gibt es jeweils ein Karten-Minispiel. Dafür fehlen noch etwa 220.000 Euro. Zusätzlich gibt es zwei Field-Test-Videos zu Armed Fantasia, welche eine frühe Version des Spiels zeigen. Bei Penny Blood ist zudem Komponist Nobuo Uematsu involviert, welcher Yoshitaka Hirota von seiner Band Earthbound Papas kennt.

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness ist ein spiritueller Nachfolger der Wild-Arms-Serie unter der Leitung von Schöpfer Akifumi Kaneko und weiteren ehemaligen Wild-Arms-Machern.

Armed Fantasia erzählt eine dramatische Geschichte in einer Welt, die auf die Zerstörung zusteuert. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer Gruppe von Pathfindern und begeben sich mit den ARMs auf eine gefährliche Reise durch eine weitläufige Westernpunk-Wildnis.

Penny Blood

Penny Blood ist ein spiritueller Nachfolger von Shadow Hearts. Es wirkt unter anderem Schöpfer Matsuzo Machida mit, ebenso wie Charakter-Designer Miyako Kato und Komponist Yoshitaka Hirota. Außerdem ist der ehemalige Capcom-Komponist Akari Kaida (Breath of Fire III) beteiligt.

Penny Blood bildet eine düstere und grausame Geschichte ab, die in den Schatten der turbulenten 1920er-Jahre spielt. Sie handelt von einem Ermittler, der sich auf dem Höhepunkt internationaler Unruhen mit der Bedrohung durch das Böse auseinandergesetzt sieht.

Armed Fantasia und Penny Blood erscheinen sicher für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. Bei der Nintendo-Portierung will man sich noch nicht festlegen. Hier will man abwarten, ob bis zur Veröffentlichung neue Nintendo-Hardware erhältlich ist und dann entscheiden. Ebenfalls schon bestätigt sind deutsche Texte. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch zehn Tage.

Armed Fantasia: Field Test

Penny Blood: Interview mit Uematsu und seinen Band-Mitgliedern

Bildmaterial: Penny Blood, Yukikaze / Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, Wild Bunch Productions