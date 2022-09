Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair erscheint im Dezember für Switch

D3 Publisher und Entwickler Sandlot haben die Tokyo Game Show genutzt, um die schon seit längerer Zeit angekündigte Switch-Portierung von Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair zu datieren. Am 22. Dezember ist es vorerst in Japan so weit. Es handelt sich dabei um eine stark erweiterte Version von Earth Defense Force 4, das im Westen als Earth Defense Force 2025 erschienen ist.

Damit geht die Switch-Retro-Offensive des EDF-Kosmos bereits in die dritte Runde. Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space machte den Anfang. Im Oktober 2021 folgte in Japan Earth Defense Force 2017, der dritte Teil der Reihe.

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair ist hierzulande für PlayStation 4 und Steam bereits erhältlich. Die Switch-Portierung ist im Westen noch nicht angekündigt.

Gameplay ab 45:47

via Gematsu, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, D3 Publisher, Sandlot