Sony zeigt ersten Trailer zur PC-Umsetzung von Spider-Man: Miles Morales

Sony hat den ersten Trailer zur kommenden PC-Umsetzung von Spider-Man: Miles Morales veröffentlicht. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Spiels gibt es leider noch nicht.

Die PC-Version von Miles Morales dürfte mit Leichtigkeit an die bisherigen Erfolge „alter PlayStation-Spiele“ für PCs anknüpfen. Erst kürzlich war Spider-Man Remastered die nach Daten von SteamDB bisher erfolgreichste PC-Veröffentlichung von Sony.

Sonys PC-Taktik dürfte derzeit zumindest teilweise auch vom Erfolg des Steam Deck getragen sein. Spiele wie God of War oder Spider-Man: Miles Morales mobil spielen zu können, das ist schon ein zusätzlicher Selling-Point. Marvel’s Spider-Man Remastered ist für das Steam Deck verifiziert. ebenso wie God of War, Horizon Zero Dawn und Days Gone.

Beteiligt an der Portierung von Spider-Man und auch Miles Morales ist Nixxes Studios. Der Kauf des Studios, das auf PC-Portierungen spezialisiert ist, war natürlich eine strategische Entscheidung. Es werden weitere PC-Portierungen von Sony-Spielen folgen.

Inzwischen hat Sony PlayStation bekanntlich sogar eine eigene PC-Steam-Seite. Nach Horizon Zero Dawn gab es Days Gone und God of War. In Kürze wird Uncharted: Legacy of Thieves folgen. Und sicher noch mehr Spiele, denn Sony steht bei der PC-Taktik „erst am Anfang“.

Der erste Trailer:

