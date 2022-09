Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura: Seht die Landwirtschafts-Simulation im Gameplay-Trailer

Die letzte Nintendo Direct war bereits ein Fest für alle Fans von Farming-Spielen. Keine Rolle spielte dabei die Landwirtschafts-Simulation Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura von SUCCESS Corporation. Diese Lücke können wir nun mit einem längeren Gameplay-Trailer schließen.

Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura erscheint für Nintendo Switch in Japan am 10. November. Interessant für uns: Nach dem Launch will man englische Texte hinzufügen.

Die „Hitsuji Mura“-Reihe ist hierzulande als Shepherd’s Crossing bekannt, seit 2003 erschienen in Japan jedoch bereits sieben Ableger, verteilt von PlayStation 2 bis Mobilgeräte. Bei Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura handelt es sich um eine Neuauflage der PSP-Umsetzung aus dem Jahr 2009. Geschraubt hat man natürlich an der grafischen Präsentation und an Quality-of-Life-Features.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura, SUCCESS Corporation