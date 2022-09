In Ketsugou Danshi: Elements with Emotions von Square Enix könnt ihr chemische Elemente verbinden

Square Enix hat mit Ketsugou Danshi: Elements with Emotions ein neues Simulations-Adventure angekündigt. Erstmals zu sehen war der Titel in der japanischen Nintendo-Direct-Ausgabe von letzter Woche. Die Veröffentlichung erfolgt im nächsten Jahr in Japan für Nintendo Switch und Mobilgeräte.

Ketsugou Danshi: Elements with Emotions hat eine etwas spezielle Prämisse. Chemische Elemente werden durch Männer personifiziert, welche dann anhand ihrer chemischen Eigenschaften Bindungen eingehen können. SpielerInnen haben die Aufgabe, durch diese Verbindungen das Ende der Welt in 50 Tagen zu verhindern. Die chemischen Reaktionen können dann im Kampf eingesetzt werden.

Im Grundspiel sind vier Charaktere enthalten, weitere gibt es als DLC.

via Gematsu, Bildmaterial: Ketsugou Danshi: Elements with Emotions, Square Enix