Scorn zeigt acht Minuten Gameplay von den Anfängen des Horror-Spiels

Entwickler Ebb Software und Publisher Kepler Interactive haben neues Gameplay zu Scorn veröffentlicht. Das Video zeigt acht Minuten aus der Horror-Hoffnung und führt euch in ein riesiges Biolabyrinth. Es handelt sich um die Anfänge des Spiels.

In dieser Einführungssequenz werden die SpielerInnen mit dem Charakter vertraut gemacht, den sie durch das Biolabyrinth führen werden. Ohne Hilfe arbeiten sich SpielerInnen in das Innere der Spielwelt vor, rüsten sich mit seltsamen Werkzeugen aus und lösen ein groteskes Rätsel, das nur andeutet, was noch kommen wird…