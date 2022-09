Control-Designer solidarisiert sich mit GTA-Team und zeigt unfertige Szenen aus seinem Spiel

Nach dem Mega-Leak zu Grand Theft Auto VI am Wochenende haben sich einige Entwickler mit den MitarbeiterInnen bei Rockstar Games solidarisiert. Einer der ersten war Neil Druckmann, der schon oft genug am eigenen Leib erfahren hat, wie sich ein Leak anfühlt.

Besonders die kritischen Fan-Kommentare zum Zustand des etwa ein Jahr alten Builds machen nicht nur den Entwicklern zu schaffen. Viele wissen offensichtlich nicht, wie ein Spiel in diesem Entwicklungsstadium aussieht. Das ist nicht nur Schuld der Fans, gewiss.

Publisher tun sich schwer darin, frühzeitig unfertiges Material ihrer Spiele zu zeigen. Auch das wiederum ist nachvollziehbar. Ein Teufelskreis, aus dem einige jetzt aber ausbrechen wollen. Dazu zählt Paul Ehreth, Lead Designer bei Remedy und verantwortlich für Control.

Er veröffentlichte bei YouTube ein Video mit Szenen aus einem frühen Stadium der Entwicklung und bezieht sich mit einem schnippischen Kommentar insbesondere auf die Fans, die der Meinung sind, die „Grafik“ wäre eines der ersten Dinge, die in der Entwicklung doch fertiggestellt sein würden.

„Da die Grafik das Erste ist, was in einem Videospiel fertig ist, und Control mehrere Auszeichnungen für hervorragende Grafik gewonnen hat, hier ist Filmmaterial vom Beginn der Entwicklung“, so Ehreth bei Twitter.

Das Video zeigt (natürlich) unfertige Umgebungsgrafik, Platzhalter an allen Ecken und Enden, missratene Physik und steife Animationen. So sieht ein Spiel aus, wenn es sich in Entwicklung befindet. Und das Material lässt im Prinzip keinerlei Rückschlüsse auf das fertige Spiel zu.

Early Development Material zu Control:

Bildmaterial: Control, Remedy Entertainment, 505 Games