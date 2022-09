Final Fantasy VII Remake: Battle Director würde gerne das „System insgesamt überarbeiten“

In Final Fantasy VII Remake Revisited besprechen die Entwickler seit Monaten verschiedene Design- und Entscheidungsprozesse bei der Erschaffung von Final Fantasy VII Remake. Dabei kommen jeweils die Experten ihres Fachgebietes zu Wort.

Im neuesten Artikel geht es um die Seilpistole in Kapitel 15, die eine Hommage an die schwingende Stange im Original sein soll. Um einstürzende Gebäude und um kleine Steine auf Stahlträgern. Es geht ins Detail, aber auch um das große Ganze, beispielsweise das Kampfsystem.

Angesprochen auf die Luftkämpfe in diesem Kapitel gesteht Battle Director Teruki Endo, dass er gerne etwas anders gemacht hätte. Gibt es irgendwas, das das Team anders machen würde, wenn es die Chance hätte, das Kampfsystem noch mal zu entwickeln? So die Frage an Endo.

„Es gibt da etwas, bei dem wir ziemlich hin- und hergerissen waren. Wir wollten das hier so hinbekommen, dass auch die SpielerInnen, die nicht besonders gut in Actionspielen sind, halbwegs leicht kämpfen können. Aber ich denke, dass hier einige Probleme nicht angegangen wurden“, gesteht Endo rückblickend ein.

„Ich würde gerne das System insgesamt überarbeiten, damit es den Charakteren immer möglich ist, bis zu einem gewissen Grad in der Luft zu kämpfen, so wie Yuffie das kann“, so Teruki Endo weiter. Vielleicht ist er ja auch an Final Fantasy VII Rebirth beteiligt und kann seine Vorstellungen hier umsetzen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO