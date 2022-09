Das war… Kalenderwoche 35/2022

Japanische Revivals bei Kickstarter, das kontroverse The Last of Us Part I und neue Besitzverhältnisse bei FromSoftware sorgten für keine Ruhe in der Woche nach der Gamescom. Nach den wichtigsten Videos der Woche haben wir dann noch ein Review, die September-Neuerscheinungen sowie fünf Berichte von der Gamescom 2022 für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Kickstarter haben sich mit Armed Fantasia: To the End of the Wilderness (PS5, Xbox Series, PC) und Penny Blood (PS5, Xbox Series, PC) zwei Projekte gemeinsam finanziert. Nach weniger als einem Tag erreichte man das Ziel für die spirituellen Nachfolger von Wild Arms und Shadow Hearts. Folglich geht es als Stretchgoal nun um ein New Game Plus, welches 1,5 Millionen US-Dollar wert ist.

Mittlerweile erhältlich ist The Last of Us Part I (PS5). War das Remake wirklich nötig? Schon im Vorfeld waren die Fans unterschiedlicher Ansicht. Auch unser Medienecho zu den Reviews zeichnet ein kontroverses Bild. Am besten verschafft ihr euch mit einem Gameplay-Video ein eigenes Bild.

Bei FromSoftware sind mit Sony und Tencent zwei äußerst potente Investoren eingestiegen. Die Aktienmehrheit bleibt jedoch wie gewohnt bei Kadokawa Games, ändern dürfte sich damit nach außen nicht viel. Gespannt sein darf man auf den Auftritt von Konami bei der Tokyo Game Show 2022, denn man enthüllt ein Spiel einer bekannten Serie. Mit einer Ankaufaktion für PlayStation 4 ging Saturn an den Start.

Mit Voice of Cards: The Beasts of Burden (PS4, Switch, PC) hat Square Enix schon das dritte Karten-RPG aus der Reihe angekündigt. Schon am 13. September könnt ihr zugreifen. Anfang 2023 erscheint zudem das Action-RPG Trinity Trigger (PS4, PS5, Switch) im Westen. Dieses ist von den 90er-Jahren inspiriert und entsteht bei Xenoblade- und Chrono-Cross-Machern. Die Neuveröffentlichungen zeigen sich ebenfalls prominent. Das sieht man an den Launchtrailern zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PS4, Switch, PC) (Link), JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 (Switch, PC) (Link) und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Mit dem dritten Missionsbericht ging Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) auf Sendung. Darin ging es nicht nur um Schurken und Verbündete, sondern auch um Fähigkeiten. Den Übersichtstrailer sahen wir zu Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und aus God of War Ragnarök (PS4, PS5) gab es einen Gameplay-Einblick. Nach mehreren Teasern wurde das neue Pokémon Affiti aus Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) enthüllt. Auf nächste Woche hat Konami Yu-Gi-Oh! Cross Duel (Mobil) datiert. Gleich mit drei Charakter-Trailern machte Fairy Fencer F: Refrain Chord (PS4, PS5, Switch) (Link 1, Link 2, Link 3) auf die baldige Japan-Veröffentlichung aufmerksam. Ebenfalls um die Charaktere, konkret Alice Kuonji, ging es bei Witch on the Holy Night (PS4, Switch). Bestens bekannt ist vielen Spielern bereits 9S aus der kommenden Switch-Portierung von NieR: Automata.

Mit den Schurken setzte sich River City Girls 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auseinander. Ausführlich im kommentierten Gameplay könnt ihr außerdem Tchia (PS4, PS5, PC) unter die Lupe nehmen. Noch im September gräbt sich Shovel Knight Dig (Switch, PC, Mobil) auf erste Plattformen. Falls ihr auf PlayStation oder Xbox zugreifen wollt, müsst ihr etwas länger warten. Ebenfalls datiert ist inzwischen das rundenbasiert RPG Lost Eidolons (Xbox Series, PC), zumindest für PCs. Eine PlayStation-Portierung erwartet uns zu Azure Striker Gunvolt 3, welches zudem durch Updates erweitert wird. Weitere DLC-Kämpfer sind für Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) unterwegs. Das Anime-Projekt Cyberpunk: Edgerunners zeigte sich kurz vor dem Start mit einem neuen Trailer, der Handheld Evercade EXP geht mit viel Capcom-Power an den Start und am Mittwoch geht das NIS America Showcase 2022 auf Sendung.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES gibt sich ganz entspannt. Mit Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) könnt ihr einen nostalgischen Sommer auf dem japanischen Land verbringen. Ein absoluter Geheimtipp!

Auf der Gamescom 2022 konnten wir uns einige Spiele genauer ansehen. Nach den Berichten von letzter Woche wollen wir euch noch eine Reihe weiterer Einblicke bieten:

One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) und mehr von Bandai Namco (zum Bericht)

und mehr von Bandai Namco (zum Bericht) Yu-Gi-Oh! Cross Duel (Mobil) (zum Bericht)

(zum Bericht) The Callisto Protocol (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht)

(zum Bericht) Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht)

(zum Bericht) Ikonei Island: An Earthlock Adventure (PC) (zum Bericht)

Des Weiteren dürfen natürlich auch unsere Neuerscheinungen nicht fehlen. Denn im September 2022 erwarten uns zahlreiche Neuveröffentlichungen. In diesem Monat sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.