Koei Tecmo hat einen Trailer zum 25. Geburtstag der Atelier-Serie veröffentlicht. Darin präsentiert man die Unter-Serien, aber richtig spannend wird es ganz zum Schluss. Wir sehen nämlich die ersten Einblicke in den nächsten Atelier-Ableger von Gust! Wir wissen bereits, dass das neue Spiel von Gust zur Tokyo Game Show 2022 enthüllt wird. Es wird so gut wie sicher also das neue Atelier-Projekt sein.

Bildmaterial: Koei Tecmo, Gust