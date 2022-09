Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 erscheint heute und hier ist der Launchtrailer

Für Fans von klassischen Videospielen erscheint am heutigen Tag ein richtiger Leckerbissen. Die Spielekollektion Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 ist ab heute für Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Im Bundle befinden sich die Klassiker La Pucelle: Ragnarok und Rhapsody: A Musical Adventure.

Für Fans der klassischen JRPGs dürfte die Veröffentlichung von La Pucelle: Ragnarok ein Highlight sein, denn in dieser Kollektion gelangt die lokalisierte Version des Spiels zum ersten Mal in den Westen. Wie schon die ersten beiden Spiele-Sammlungen wird auch Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 in einer Handelsversion für Nintendo Switch erscheinen. Bei NISA gibts sogar eine Limited Edition.

Der Launchtrailer:

