Tchia stellt euch seine von Neukaledonien inspirierte Spielregion im neuen Gameplay vor

Das kommende Open-World-Adventure Tchia meldet sich heute mit einem kommentierten Gameplay-Video zurück. Lehnt euch zurück und genießt die Einblicke in die Spielregion, die von Neukaledonien inspiriert ist, kommentiert von Game Director Phil Crifo.

Im Herbst soll Tchia für PlayStation und PCs erscheinen.

In Tchia könnt ihr alles sein

Das Besondere an Protagonistin Tchia ist, dass sie von allen möglichen Objekten und Tieren Besitz ergreifen kann. So kann sie als Autoreifen über die Insel rollen oder als Krabbe ihren Weg durch die Sandstrände der Insel schlagen. Doch auch in Tchias Haut ist es möglich, die Insel durch klettern, schwimmen oder gleiten zu erkunden.

Die Insel ist an die reale Inselgruppe Neukaledonien angelehnt. Wie für eine tropische Insel typisch, könnt ihr die Ukulele spielen. Wollt ihr ein Lied spielen, so erscheint ein Rad mit den unterschiedlichen Noten. Während der Story könnt ihr unterschiedliche Melodien freischalten, die beim Spielen bestimmte Effekte in der Open World bewirken können.

Commented Gameplay Walkthrough:

