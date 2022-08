Tencent und Sony kaufen Anteile von Elden-Ring-Entwickler FromSoftware

Tencent und Sony Interactive Entertainment gehören jetzt gemeinsam 30,34 Prozent von Elden-Ring-Entwickler FromSoftware. Der chinesische Riese Tencent gab den Aufkauf von 16,25 Prozent der Aktien von FromSoftware bekannt, Sony hingegen sicherte sich 14,09 Prozent der Anteile.

Tencent investierte bereits in der Vergangenheit in FromSoftware-Mutterkonzern Kadokawa Games. Und natürlich in den letzten Jahren immer wieder in japanische und westliche Entwickler und Publisher. Bei Fans japanischer Videospiele sorgte zuletzt vor allem das Investment in PlatinumGames für Aufsehen.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware