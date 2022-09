Sonntagsfrage: Wirkt sich die PS5-Preiserhöhung auf euren Kaufwunsch aus?

50 Euro mehr. So viel müssen Käuferinnen und Käufer nun bezahlen, wenn sie eine PlayStation 5 ins Eigenheim stellen möchten. So steigt die Disc-Variante um 50 Euro und kostet fortan 549,99 Euro. Bei der Digital Edition sind es 449,99 Euro. Sony begründet die Erhöhung mit dem globalen wirtschaftlichen Umfeld und der hohen Inflationsrate.

Man mag die Begründung nachvollziehen können. Doch gerade in den jetzigen Zeiten kann so eine Preissteigerung schwierig sein. Vor allem, wenn die Verfügbarkeit immer noch nicht so einwandfrei ist, wie es sich manche Fans gerne vorstellen würden. Das macht die Preiserhöhung nicht besser und macht mögliche Kaufpläne zunichte.

Daher stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage, ob sich die PS5-Preiserhöhung auf euren zukünftigen Kaufwunsch auswirkt.

