Die Neuerscheinungen im September 2022

Vorbei die Sommerruhe! Nachdem es in den letzten Wochen spürbar ruhiger in den Release-Listen geworden ist, gibt der September wieder richtig Gas. Schon in den ersten Tagen wird es mit Made in Abyss, The Last of Us Part I, LEGO Brawls oder Pac-Man World Re-Pac kunterbunt.

Zur Monatsmitte warten potenzielle Highlights wie Splatoon 3 und Return to Monkey Island, zwischenzeitlich kommen Visual-Novel-Fans mit Amnesia: Memories, fault -StP Lightkravte und Piofiore: Episodio 1926 auf ihre Kosten.

Im Monatsverlauf gibt es dann noch verdiente Handelsversionen für Psychonauts 2, Life is Strange für Nintendo Switch oder Stray für PlayStation. In diesem Monat sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Oder?

Games im September 2022

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo