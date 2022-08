Cyberpunk: Edgerunners zeigt NSFW-Trailer und gibt konkreten Termin bekannt

Netflix, Studio Trigger und CD Projekt Red haben einen neuen Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners veröffentlicht. NSFW-Trailer nennt man ihn, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Wichtiger: Mit dem 13. September gibt es jetzt den konkreten Sendetermin.

Cyberpunk: Edgerunners erzählt die Geschichte eines Straßenkindes, welches im von Technologie und Körpermodifikation besessenen Night City zu überleben versucht. In seiner Not entschließt es sich, zu einem Edgerunner – einem geächteten Söldner – zu werden.

Die Arbeiten an dem Projekt laufen bereits seit 2018. Das japanische Studio Trigger ist für die Animation zuständig und verantwortete in Vergangenheit bereits Animes wie Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare oder zuletzt BNA: Brand New Animal.

NSFW-Trailer:

Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners, CD Projekt RED, Netflix, Studio Trigger