Trinity Trigger: Das RPG der Xenoblade- und Chrono-Cross-Macher kommt in den Westen

Das Action-RPG Trinity Trigger erscheint in Japan am 15. September für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Der japanische Publisher FuRyu und Entwickler Three Rings haben also schon recht fortgeschrittene Pläne. Heute hat sich nun XSEED Games gemeldet: Man bringt den Titel im Frühling 2023 auch in den Westen.

Das RPG wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt. Man sieht sich von den 90er-Jahren inspiriert. Ein „Ring Change“-System soll das Wechseln zwischen acht Waffentypen ermöglichen. Das auf den Gegner abgestimmte Wechseln der Waffen soll dann auch der Schlüssel zum Erfolg sein.

Zu den Charakteren gehören Cyan, Elise und Zantis. Ihre Begleiter sind die sogenannten Triggers, welche ein wenig an Pokémon erinnern. 60 unterschiedliche Karten erwarten SpielerInnen, darunter zahlreiche Städte und Dörfer, die erkundet werden möchten. Es gibt einen lokalen Koop-Modus.

Euch erwartet ein World-Design von Yuki Nobuteru (Chrono Cross). Das Charakter-Design wird Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) beisteuern und die Story kommt aus der Feder von Yura Kubota (Octopath Traveler). Für die Musik zeichnet sich Hiroki Kikuta (Secret of Mana) verantwortlich, das Monster-Design kommt von Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze und Megumi Mizutani.

Der neue Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Trinity Trigger, XSEED Games, Marvelous, FuRyu, Three Rings