Armed Fantasia und Penny Blood: Die Kickstarter-Kampagne der spirituellen Nachfolger hat begonnen

Wie angekündigt ist heute die Kickstarter-Kampagne für Armed Fantasia und Penny Blood gestartet. Der Zielbetrag beläuft sich dabei auf 100 Millionen Yen, das entspricht etwa 720.000 Euro. Unterstützer haben nun einen Monat Zeit, die beiden Projekte zu finanzieren. Das Kickstarter-Video liefert nach witzigem Einstieg auch je einen Trailer zu beiden Spielen. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Die Szenen aus Penny Blood gibts bei YouTube noch in der expliziteren „Red Band“-Variante.

Bei Kickstarter findet ihr viele Details zu beiden Projekten, man gibt dort auch die Zusammenarbeit mit dem Publisher Red Art Games bekannt. Die Belohnungen für Unterstützer reichen von der digitalen Kopie eines Spiels bis hin zu exklusiven Paketen für mehrere tausend Euro.

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness ist ein spiritueller Nachfolger der Wild-Arms-Serie unter der Leitung von Schöpfer Akifumi Kaneko und weiteren ehemaligen Wild-Arms-Machern.

Armed Fantasia erzählt eine dramatische Geschichte in einer Welt, die auf die Zerstörung zusteuert. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer Gruppe von Pathfindern und begeben sich mit den ARMs auf eine gefährliche Reise durch eine weitläufige Westernpunk-Wildnis.

Penny Blood ist ein spiritueller Nachfolger von Shadow Hearts. Es wirkt unter anderem Schöpfer Matsuzo Machida mit, ebenso wie Charakter-Designer Miyako Kato und Komponist Yoshitaka Hirota. Außerdem ist der ehemalige Capcom-Komponist Akari Kaida (Breath of Fire III) beteiligt.

Penny Blood bildet eine düstere und grausame Geschichte ab, die in den Schatten der turbulenten 1920er-Jahre spielt. Sie handelt von einem Ermittler, der sich auf dem Höhepunkt internationaler Unruhen mit der Bedrohung durch das Böse auseinandergesetzt sieht.

„Double Kickstarter“ zu „Shadow Hearts“ und „Wild Arms“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Penny Blood, Yukikaze / Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, Wild Bunch Productions