The Last of Us Part I: Seht sieben Minuten ungeschnittenes Gameplay aus dem Remake

Naughty Dog hat ein 7-minütiges Gameplay-Video zu The Last of Us Part I veröffentlicht. Ihr seht dabei ungeschnittene Szenen aus Bill’s Town. In wenigen Tagen feiert das Remake sein Debüt auf PlayStation 5.

Vor einigen Tagen hatte Naugthy Dog erst verkündet, dass die Firefly Edition in Amerika erneut in den Verkauf gehen wird. Auch für Europa – hier ist sie nach wie vor nicht verfügbar – stellte man eine Veröffentlichung in Aussicht.

The Last of Us Part I erscheint am 2. September für PlayStation 5 und später für PCs. Das Remake hat eine Kontroverse darüber ausgelöst, ob eine Überarbeitung des Spiels überhaupt schon notwendig sei. Auch der Vollpreis wurde heftig diskutiert.

Das Gameplay:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog