Konami will im September einen Titel einer „weltweit beliebten Serien“ ankündigen

Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show! Vom 14. bis zum 18. September 2022 trifft man sich auf der Makuhari Messe in Chiba und auch Konami ist in diesem Jahr wieder mit dabei.

Der japanische Publisher veröffentlichte jetzt ein durchaus umfangreiches Line-up. Im Gegensatz zur Gamescom allemal umfangreich. In Köln präsentierte man nur Yu-Gi-Oh! und überließ die Turtles und Cygni: All Guns Blazing dem TikTok-Stand.

Das Line-up:

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 – Stage, Live Stream

eFootball 2023 – Stage, Playable

esports Ginza school – Live Stream

Hina Bita – Exhibit

Konami Action & Shooting Game Contest – Stage, Live Stream

Konami Unannounced Title – Stage

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – Stage, Live Stream

Shine Post: Be Your Idol! – Exhibit, Stage, Live Stream

Super Bomberman R 2 – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Cross Duel – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Duel Links – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Master Duel – Playable

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! – Playable

Darüber hinaus hat man weitere Spiele von Partnern im Gepäck, darunter Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – von Falcom oder Osman von ININ Games. Vor allem aber der bisher unangekündigte Titel springt ins Auge. Diesen will man am 16. September um 8:30 Uhr vorstellen.

Laut Beschreibung wird das Spiel gemeinsam mit Synchronsprecher Yuki Kaji als Gast angekündigt. Es soll sich um einen „weltweit beliebten Serientitel“ handeln. Das lassen wir mal so stehen. Na gut, lassen wir natürlich nicht.

Dem Vernehmen nach arbeitet Konami schon lange an einer Wiederbelebung von Metal Gear, Castlevania und Silent Hill – offiziell ist davon bis heute nichts. Offiziell ist hingegen, dass Konami und Bloober Team eine „strategische Partnerschaft“ schon im Juni 2021 eingegangen sind – würde freilich am ehesten zu einem Grusel-Spielchen passen.

So oder so, bei Konami hat man Zeit. Das vergangene Geschäftsjahr bescherte dem japanischen Publisher und Entwickler – auch ohne Metal Gear oder Silent Hill – Rekordeinnahmen. Konami dürfte seinen eingeschlagenen Kurs also bestätigt sehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Konami