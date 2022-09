God of War Ragnarök zeigt im neuen Gameplay-Video neue Fertigkeiten von Waffen

God of War Ragnarök ist die Cover-Story der neuen Game Informer und uns dürften in den nächsten Tagen wohl noch einige Details zum Spiel erwarten. Den Anfang macht heute ein kleiner Gameplay-Clip, den das Magazin veröffentlichte.

„Wir haben versucht, Systeme zu schaffen, mit denen man sich beschäftigen möchte, die Spaß machen, sehr spielerisch sind und viele verschiedene Wege bieten. Und als wir uns die Kämpfe im letzten Spiel ansahen, dachten wir: ‚Wir können das noch weiter ausbauen; wir können neue Spielzeuge und Wege finden, mit Gegnern und Strategien zu spielen‘. Das war mehr als alles andere der Leitgedanke“, sagt Lead Combat Designer Mihir Sheth.

Die Fortsetzung des 2018 erschienenen God of War entführt die Spieler erneut in die Welt der nordischen Mythologie und begleitet die nächsten Schritte des ungleichen Duos. Einen besonderen Auftritt bekommen zudem ikonische Charaktere wie Freya und Thor, die als Antagonisten dieses Mal eine außergewöhnliche Rolle in der Geschichte des Spiels übernehmen.