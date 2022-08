Das NIS America Showcase 2022 bietet vier Ankündigungen und mehr

Am 7. September um 17 Uhr geht das NIS America Showcase 2022 auf Sendung. In einem Teaser-Trailer verspricht der Publisher vier Neuankündigungen. Aber auch weitere Updates sind mit am Start. Im Anschluss folgt ein Livestream mit vertieften Einblicken.

Das ist zu sehen

Konkret im Line-up für die Show sind folgende Spiele:

Raiden IV x MIKADO remix

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Kamiwaza: Way of the Thief

Yomawari: Lost in the Dark

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Die vier Neuankündigungen sind natürlich noch unbekannt. Wobei, ein wenig raten kann man ja. Disgaea 7 ist sicher ein heißer Tipp. Überfällig wäre durchaus auch eine Ankündigung von GrimGrimoire OnceMore für den Westen. Ebenfalls noch offen ist void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2. Und was ist eigentlich mit Shikabanegurai no Boukenmeshi? Oder Asatsugutori? Ebenfalls denkbar: Prinny Presents NIS Classics Vol. 4. Aber welche Spiele würden da reinpassen?

So, genug geraten! In einer Woche sind wir schlauer. Worauf hofft ihr?

Teaser-Trailer

Bildmaterial: NIS America