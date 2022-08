Eure alte PlayStation 4 könnt ihr jetzt für bis zu 200 Euro bei einer Ankaufaktion loswerden

Ja, eine PlayStation 5 ist nach wie vor schwer zu bekommen. Aber habt ihr mal nach einer PlayStation 4 gesucht? Ein normales, neues Modell gibt es im Prinzip nicht und die Gebrauchtwarenpreise sind durchaus happig.

Saturn ist eher bekannt für den Verkauf von Neuware, sorgt aber heute mit einer interessanten Aktion für Aufsehen. Ab morgen kauft man eure alte PlayStation 4 an und schenkt euch dafür einen Einkaufsgutschein von bis zu 200 Euro. Das ist natürlich vor allem für jene interessant, die ihre neue PS5 schon zu Hause stehen haben.

Anders als bei Ebay müsst ihr euch um die Verpackung, einen funktionierenden Controller oder die Säuberung der Konsole keine Gedanken machen. „Bringe uns einfach deine Konsole, um die Reinigung kümmern wir uns“, heißt es von Saturn. „Dein Controller ist kaputt, kein Problem! Wir nehmen die Konsole auch ohne an. Wir benötigen lediglich HDMI, USB und Netzkabel.“ Na bitte. Und: „Keine Verpackung notwendig, wir verpacken die Konsole für dich!“

Ihr habt also fast keine Arbeit. Ihr müsst nur eine Konsole in eine der Saturn-Filialen bringen. Die Aktion läuft vom 1. September bis zum 13. September 2022. Die 200 Euro gibt es für eine PS4 Pro 1 TB Black. Aber auch eure anderen Modelle werdet ihr los, außer Special und Limited Editions. Aber die will ja niemand verkaufen.

Bildmaterial: PlayStation 4, Sony