Pokémon Karmesin und Purpur: Das neue Pokémon Affiti zeigt endlich seine ganze Gestalt

The Pokémon Company hat endlich alle Hüllen fallen lassen und das seit Tagen angeteaserte neue Pokémon Affiti (Englisch: Grafaiai) im Detail vorgestellt. Der Paldea-Fotograf macht neuerdings auch Videos und teilte es mit uns.

Der Fotograf hat seine Kameras tief im Wald platziert, um das Pokémon aufzunehmen, das die bunten Muster malt. Dabei bekam er auch mal ein Purmel vor die Linse. Die Muster dienen offensichtlich auch als Falle.

Schließlich bekam unser Fotograf das Affiti ins Bild. Es frisst Beeren und verwendet ihre Farben, um neue Muster zu zeichnen. Es ist sehr schreckhaft, aber dank verschiedener Techniken konnte unser Fotograf doch einige gute Aufnahmen machen:

Auch eine offizielle Beschreibung zu Affiti gibt es natürlich. Es handelt sich um ein Giftaffen-Pokémon vom Typ Gift und Normal. Es ist nachtaktiv und neben der Farbe auf seinen Fingern sondert es über seinen Speichel dort auch Gift ab. Dieses Gift lähmt Käfer-Pokémon, die vom süßen Duft der Farbe angelockt werden. Affiti beherrscht die Fähigkeit Entlastung/Giftgriff​ und kommt sowohl in Karmesin als auch Purpur vor.

Affiti ist ein launisches Pokémon mit heiklem Gemüt. Da es lieber allein umherstreift, lebt es nicht in Gruppen, und es ist ständig in Revierkämpfe mit anderen Pokémon verwickelt. Dieses Pokémon hat sich auf den Einsatz seines giftigen Speichels spezialisiert, der abhängig von seiner Nahrung die Farbe ändert. Es greift Gegner an, indem es sie anspuckt oder seine speichelbeschmierten Krallen einsetzt.