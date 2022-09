Sonic Frontiers erklärt sein Gameplay nun im Übersichtstrailer

Sega legt heute mit einem Übersichtstrailer zu Sonic Frontiers nach. Nur wenige Tage nach der Gamescom unternimmt man damit einen weiteren Versuch, das Konzept das Spiels zu erklären. Damit hatte man anfänglich bekanntlich Mühe.

Das negative Feedback kam für Sega nicht überraschend. „Das ist nicht wirklich überraschend“, antwortete Sega-Präsident Takashi Iizuka dazu in einem Interview. „Uns ist klar, dass alle nur auf die Videos reagieren, die sie gesehen haben, und weil sie das neue Gameplay nicht verstehen, vergleichen sie es mit anderen Spielen, die sie bereits kennen“, so Iizuka

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.