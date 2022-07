Das war… Kalenderwoche 29/2022

Ein Lebenszeichen von Golden Sun sowie eine fußballerische Neuankündigung können wir euch heute präsentieren. Daneben gibt es einige Neuveröffentlichungen sowie viele Videos zu verzeichnen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In einer eher ruhigen Woche hat es etwas mehr Platz für weitere Meldungen. Dazu gehört auch die aktuelle Geschichte zu Golden Sun, denn Entwickler Camelot hat die eigene Website modernisiert. Dort finden sich nun eben auch Artworks zu Golden Sun. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass man damit konkrete Pläne andeuten möchte, aber immerhin zeigt es, dass das japanische Studio immer noch stolz auf den Klassiker ist.

Mit dem 18. November kennen wir inzwischen den PS5-Veröffentlichungstermin von Ys VIII: Lacrimosa of Dana. Neu enthüllt wurde durch die Mobile-Experten von DeNA mit Captain Tsubasa: Ace (Mobil) ein neues Projekt. Dieses basiert natürlich auf dem Anime von Yoichi Takahashi. Auch einige spannende Neuveröffentlichungen versorgten uns in der vergangenen Juli-Woche. Dazu gehört, nach fast 28 Jahren Wartezeit, beispielsweise der JRPG-Klassiker Live A Live (Switch). Sehr erfolgreich gestartet ist das Katzen-Abenteuer Stray (PS4, PS5, PC), während ihr in Endling: Extinction is Forever (PS4, Switch, Xbox One, PC) als Fuchs ums Überleben kämpfen könnt.

Wir haben heute aber noch eine ganze Menge weiterer Videos für euch. Dazu gehört insbesondere ein überraschender, erster Einblick in Yakuza 8. Den Übersichtstrailer zu Xenoblade Chronicles 3 (Switch) gibts kurz vor der Veröffentlichung des JRPGs auf Deutsch. Einen ersten Trailer könnt ihr euch zum Tusche-Dungeon-RPG Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch, PC) ansehen und das asymmetrische Survival-Game Dragon Ball: The Breakers (PS4, Switch, Xbox One, PC) hat nun sein Datum. Aus Japan gibt es ein neues Gameplay-Video zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5), hierzulande steht so langsam The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS4, Switch, PC) an. Hierzu gibt es ebenfalls einen Gameplay-Trailer. Nach wie vor in Japan zu bleiben scheint Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS4, PS5, Switch, PC), den aktuellen Trailer zeigen wir euch dennoch.

Jeweils mehrere Videos erreichten uns zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link 1, Link 2) und Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link 1, Link 2). Nicht zu kurz kamen außerdem Visual Novels. Auf die englische Veröffentlichung im Herbst blickt das Otome Piofiore: Episodio 1926 (Switch) voraus. In der nächsten Woche zunächst in Japan erscheint Anonymous;Code (PS4, Switch, PC), die neuesten Charakter-Videos drehten sich noch um eine Idol-Gruppe und Software-Experten. Zwei weitere Visual Novels, Soukai Tenki (Switch) (Link) und SympathyKiss (Switch) (Link), haben wir euch ebenfalls vorgestellt. Zum Vanillaware-Klassiker GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch) stand eine weitere Magie-Art im Zentrum und noch mehr Retro-Charme gibts mit der frisch datierten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

In einem Entwicklervideo zu The Last of Us Part I (PS5, PC) erfahren wir einiges zu Features und Neuerungen. Um die PC-Features ging es bei Spider-Man Remastered, welches schon bald auf euren Rechnern schwingt. Aus Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC) machte uns Batgirl die Aufwartung. Auf die Helden und Schurken aus Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5) müsst ihr nur noch wenige Tage warten. Ebenfalls Anfang August steht die Liebesgeschichte South of the Circle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an. Geringfügig verschoben werden musste hingegen das Indie-Action-RPG Thymesia (PS5, Xbox Series, PC). Weitere Spiele enthüllte Sega zum Sega Mega Drive Mini 2. Die Switch-Exklusivität von Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (PS4, Switch, PC, Mobil) gehört ab sofort der Vergangenheit an, im Oktober geht No More Heroes III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) denselben Weg.

Eine erste Welle von Gratis-DLC ist für Mario Strikers: Battle League Football (Switch) erschienen. Bis im Oktober müsst ihr noch auf weitere Inhalte für Resident Evil Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) warten. Für NES- und SNES-Nachschub sorgte Nintendo im Abo von Nintendo Switch Online. Die kommende Gamescom 2022 stellte die Indie Arena Booth im Detail vor. Immerhin orchestrale Eindrücke gab es zu Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin (Switch). Anime-Fans in Deutschland können ausserdem zwei Kinogänge planen. Schon im August steht Dragon Ball Super: Super Hero an, im Oktober folgt dann One Piece: Red. Am 18. August gehts zudem mit Tekken: Bloodline mit Netflix ins Heimkino.