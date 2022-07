Xenoblade Chronicles 3: Den monströsen Übersichtstrailer gibt es jetzt auf Deutsch

Der Countdown bis Xenoblade Chronicles 3 läuft. Und auch wenn er von einigen Unwägbarkeiten rund um die Collector’s Edition geplagt ist, so dürfte die Vorfreude unter Xenoblade-Fans riesig sein.

Der eingefleischte Xenoblade-Fan dürfte kaum die Zielgruppe des monströsen Übersichtstrailers zum Spiel sein. Wie für japanische Verhältnisse typisch haben diese Videos Überlänge. Diesmal acht Minuten. Westliche Publisher kürzen oft ein, aber Nintendo veröffentlicht diese Trailer fast schon traditionell auch lokalisiert.

Das Video bietet alles, was ihr zum Spiel vorab wissen müsst. Und vermutlich noch ein bisschen mehr. Was ihr schon wissen dürftet: Die Vorbestellung der Collector’s Edition wird vor dem Launch nicht mehr möglich sein.

Nintendo will diese Sammleredition exklusiv im My-Nintendo-Store verkaufen, aber was in Amerika schon gehörig schieflief, wird hierzulande gar nicht erst passieren. Erst im September soll es losgehen, dann ohne Spiel. Denn natürlich wollen die Fans nicht bis dahin mit dem Spielen warten.

Glück im Unglück: Ihr könnt euch jetzt den einzigen Vorbestellerbonus in Deutschland bei Otto einsacken, wenn ihr möchtet. Dort bekommt ihr ein Postkarten-Set. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, im September noch die Inhalte der Collector’s Edition (ohne Spiel) bei Nintendo zu bestellen.

Der Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft