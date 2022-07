Nachrichtendienst mit Liebe: SympathyKiss erscheint in Japan für Nintendo Switch

Das Otome SympathyKiss soll in Japan am 17. November für Nintendo Switch erscheinen. Neben dieser Ankündigung hat der Publisher Idea Factory eine Sonderedition bestätigt, die zum Videospiel die Drama-CD „Yopparai Hanrouki: Kanojo o Kaihou Shite Mita Kekka“ sowie ein Begleitheft enthält. Für eine Vorbestellung, unabhängig von der gewählten Edition, bekommt man zusätzlich die Drama-CD „Toaru Gakkou no Nana Fushigi“.

Ein neuer Job ist wie eine neue Liebe

Mit deiner Versetzung kommt ein neuer Job… und vielleicht eine neue Liebe?

Seit genau einem Jahr arbeitest du als Designer für ein App-Unternehmen. Du hast dich an diesen Job gewöhnt und führst ein normales, aber erfülltes Leben. Eines Tages wirst du unerwartet der Planungsabteilung für eine Nachrichten-App zugeteilt. Es herrscht das Gerücht, dass diese Abteilung bald schließen wird. Eine Gruppe von sonderbaren Männern wurden bereits von der Firma für dieses Projekt ausgewählt. Du bist nicht nur diesen exzentrischen Männern ausgeliefert, sondern musst noch mit diesem Auftrag kämpfen, der viele Überraschungen für dich bereithält.

Aber noch ahnst du nicht, dass dich eine neue Liebe erwartet…

Eröffnungsvideo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: SympathyKiss, Idea Factory, Otomate