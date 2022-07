Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint im November für PlayStation 5

Der Publisher NIS America hat das Veröffentlichungsdatum der PlayStation-5-Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana genannt. Das Action-Rollenspiel soll hierzulande am 18. November für die aktuelle Konsole erscheinen. Die Umsetzung für PlayStation 5 wurde von NIS America auf dem Event New Game+ Expo 2022 Anfang April angekündigt.

In Ys VIII: Lacrimosa of Dana spielt ihr wieder Hauptcharakter Adol Christin, der sich, nachdem er einen Angriff auf sein Schiff überlebt hat, auf der Seiren-Insel durchschlagen muss und nebenbei noch herauszufinden versucht, was es mit der namensgebenden, blauhaarigen Dana auf sich hat, die ihm immer wieder in seinen Träumen begegnet.

Die PS5-Version soll die zuvor veröffentlichten DLC bereits beinhalten. Bei NIS America gibt es eine Limited Edition. Im breiteren Handel erscheint, wie von NISA inzwischen gewohnt, eine Deluxe Edition* als „Standardversion“.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, NIS America, Falcom